В Крыму выросло число умерших пациентов с COVID-19

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Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Крыму выросло до 16.

Об этом свидетельствует ежедневный мониторинг Минздрава Крыма, опубликованный 12 июня.

Согласно статистике ведомства, продолжают лечение 119 человек. Выздоровело за все время 357 пациентов, умерли 16 человек, из них 7 скончались именно из-за COVID-19, уточнили в ведомстве.

Под медицинским наблюдением сейчас остаются 2907 человек, в обсерваторы изолировано 932 человека.

За минувшие сутки в Крыму подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Последний раз о смерти пациента с COVID-19 власти Крыма сообщали 10 июня.

Всего, по данным властей, на текущий период в Крыму зарегистрировано 490 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 из них – завозные из-за границы, 87 случаев завезены из России и лица, выявленные по контакту с ними. В Севастополе заболели 178 человек. Выздоровел 151 человек, 3 человека умерло.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе. Один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.

В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом. За 11 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции.

Больница и семейные очаги: где выявлены новые заражения в Крыму. За минувшие сутки в Крыму выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 15 – в Евпаторийской городской больнице.

Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом. По состоянию на 11 июня в Крыму продолжают лечение 120 пациентов с коронавирусом, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.