В Крыму спецгруппы будут следить за гостиницами

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Работу курортной сферы в Крыму во время режима повышенной готовности будут контролировать рабочие группы, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

Как сообщили в ведомстве, в состав группы войдут представители муниципалитетов и профильных ведомств.

«Мне кажется, даже любой неравнодушный крымчанин, если увидит, что что-то где-то происходит не так, должен позвонить на горячую линию Минкурортов и сообщить об этом. Важно вовремя поправить, чтобы потом не допустить беды», - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Волченко.

С 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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