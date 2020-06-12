Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом ● Крымские детсады заработают в штатном режиме ● Крымчан начнут пускать в Севастополь без пропусков ● В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности ● Выпускники российских школ получат аттестаты без экзаменов
В Крыму спецгруппы будут следить за гостиницами
фото © Новости Крыма
Работу курортной сферы в Крыму во время режима повышенной готовности будут контролировать рабочие группы, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.
Как сообщили в ведомстве, в состав группы войдут представители муниципалитетов и профильных ведомств.
«Мне кажется, даже любой неравнодушный крымчанин, если увидит, что что-то где-то происходит не так, должен позвонить на горячую линию Минкурортов и сообщить об этом. Важно вовремя поправить, чтобы потом не допустить беды», - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Волченко.
С 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях. В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях: местная турсфера не намерена терять доходы и надеется за оставшиеся 3 месяца активного сезона получить то, что в прежние времена зарабатывала за полгода.
После отмены самоизоляции москвичи рванут в Крым, Анапу и Сочи. После известия о грядущей отмене самоизоляции в Москве за неделю спрос на авиабилеты вырос в полтора раза: москвичи наметили полеты на юга, в первую очередь в Крым.
Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля. Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля.
Крымским пляжам приказали быть готовыми к приему отдыхающих до 1 июля. Готовность пляжей в Республике Крым должна быть обеспечена до 1 июля.
Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе
Один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.
В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом
За 11 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму спецгруппы будут следить за гостиницами
Работу курортной сферы в Крыму во время режима повышенной готовности будут контролировать рабочие группы, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
9 июня
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
10 июня
Проблем с пресной водой в Крыму скоро не будет
19 часов назад
На Крым идет шторм с градом, шквалом, грозами
21 час назад
Власти говорят, что работающая скандальная нефтебаза не загрязняет воздух в Крыму
Роспотребнадзор по результатам исследования проб наружного воздуха в поселке Ленино не подтвердил превышения допустимых норм концентрации опасных веществ от местной нефтебазы.