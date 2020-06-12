Происшествия
В Крыму сидящий в СИЗО мужчина побил инспектора
27-летний симферополец, которого ранее арестовали за наркоторговлю, успел в СИЗО еще больше усугубить свое положение, избив сотрудника изолятора.
О вынесении приговора сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Как установил суд, мужчина содержался под стражей за ряд особо тяжких преступлений в сфере оборота наркотиков. В сентябре 2019 года у него произошел конфликт с дежурным инспектором СИЗО, который потребовал от подследственного соблюдать условия содержания: арестованный симферополец ударил надзирателя по голове.
На суде мужчина не только полностью признал свою вину, но и извинился перед сотрудником СИЗО. Тем не менее, по совокупности преступлений его приговорили к 10 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее сотрудники управления ФСБ по Крыму закрыли крупный канал распространения наркотиков в Крыму, арестовав местного жителя, который обустраивал в районе многочисленные закладки N-метилэфедрона. Теперь мужчина тоже ждет суда: ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полицейские нашли пропавшую в Крыму маленькую девочку. Самостоятельные поиски пропавшей успехом не увенчались. Родители обратились за помощью в полицию.
Неизвестный «заминировал» пляж в Севастополе снарядами. Разложенный на солнцепеке взрывоопасный «натюрморт» обнаружили очевидцы.
Пятеро спасателей доставали в Бахчисарае упавшую в ливневку собаку. Крымские спасатели достали из ливневки в Бахчисарае упавшую туда собаку.
В Крыму загоревшийся автомобиль стал причиной лесного пожара. Вчера в Бахчисарайском районе ликвидировали пожар в лесном массиве. Причина – возгорание автомобиля.
В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности
В Севастополе ослабили ограничения, которые действовали в городе из-за пандемии коронавируса.
В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях
В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях: местная турсфера не намерена терять доходы и надеется за оставшиеся 3 месяца активного сезона получить то, что в прежние времена зарабатывала за полгода.
Власти говорят, что работающая скандальная нефтебаза не загрязняет воздух в Крыму
Роспотребнадзор по результатам исследования проб наружного воздуха в поселке Ленино не подтвердил превышения допустимых норм концентрации опасных веществ от местной нефтебазы.
Проблем с пресной водой в Крыму скоро не будет
Новые водозаборы обеспечат Симферополь дополнительными объемами пресной воды.
15 часов назад
На Крым идет шторм с градом, шквалом, грозами
17 часов назад
Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности
24 часа назад
В Крыму сделали ошибку в слове «Россия», чиновник будет жестко наказанфото
18 часов назад
Крым накроет «черноморская депрессия»
12 часов назад
После отмены самоизоляции москвичи рванут в Крым, Анапу и Сочи
После известия о грядущей отмене самоизоляции в Москве за неделю спрос на авиабилеты вырос в полтора раза: москвичи наметили полеты на юга, в первую очередь в Крым.