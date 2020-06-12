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Происшествия

В Крыму сидящий в СИЗО мужчина побил инспектора

07:42 пятница, 12 июня 2020

27-летний симферополец, которого ранее арестовали за наркоторговлю, успел в СИЗО еще больше усугубить свое положение, избив сотрудника изолятора.

О вынесении приговора сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Как установил суд, мужчина содержался под стражей за ряд особо тяжких преступлений в сфере оборота наркотиков. В сентябре 2019 года у него произошел конфликт с дежурным инспектором СИЗО, который потребовал от подследственного соблюдать условия содержания: арестованный симферополец ударил надзирателя по голове.

На суде мужчина не только полностью признал свою вину, но и извинился перед сотрудником СИЗО. Тем не менее, по совокупности преступлений его приговорили к 10 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники управления ФСБ по Крыму закрыли крупный канал распространения наркотиков в Крыму, арестовав местного жителя, который обустраивал в районе многочисленные закладки N-метилэфедрона. Теперь мужчина тоже ждет суда: ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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