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Водный кризис

В Крыму считают, хватит ли воды для промышленности

15:12 пятница, 12 июня 2020
В Крыму считают, хватит ли воды для промышленности

фото © Главком

Проводимые в рамках федеральной целевой программы мероприятия по обеспечению Крыма водой позволят снабжать и промышленные предприятия региона.

Об этом заявил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко в ходе онлайн-конференции в международном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Нам в один миг прекратили подачу воды, и понятно, что Крым должен в этих условиях жить и дальше развиваться. Строятся водозаборы, вода добывается с помощью скважин, происходит модернизация старых и строительство новых сетей. Поэтому говорить о том, что определенные производства будут лишены технологической воды, думаю, неправильно», – сказал глава Минэкономразвития Крыма.

Шеряко также напомнил, что в случае продления срока реализации ФЦП до 2024 года ее финансирование увеличится и превысит сумму в 1,2 триллиона рублей.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сообщил, что за счет бурения новых скважин за последние два года в кислотонакопитель завода «Крымский титан» в Армянске закачали 39 млн кубометров воды. На сегодня уровень воды в накопителе достиг отметки в 1,68 метра, тогда как в прошлом году показатель был 1,5 метра, а в 2018 году, на момент аварии, - 1,14 метра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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