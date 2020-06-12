Коронавирус в Крыму
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В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом
фото © zdrav.expert
За 11 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции.
Четыре случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 случая - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 1 – у прибывшего из другого субъекта Российской Федерации.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 490 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 из них - завозные из-за границы, 87 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 349 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 21 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Выздоровевших за весь период - 357 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом. По состоянию на 11 июня в Крыму продолжают лечение 120 пациентов с коронавирусом, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Прием пациентов в поликлиниках Крыма будут возобновлять поэтапно. Восстановление профильной деятельности медицинских организаций в Республике Крым в полном объеме, в том числе прием пациентов в поликлиниках, проводится поэтапно.
Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции. За 10 июня на территории Республики Крым подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
В обсерваторы Крыма направили еще 68 человек с Украины и из аэропорта. Специалисты Роспотребнадзора за последние сутки направили в обсерваторы Крыма 42 человека, прибывших на полуостров с территории материковой Украины, и 26 человек, прилетевших самолетом.
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