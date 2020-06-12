В Феодосии полицейскому дали три года колонии за взятку

Приговором Феодосийского городского суда Республики Крым 27-летний феодосиец – сотрудник полиции – признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом, в значительном размере, за незаконные действия).

Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Согласно установленным судом обстоятельствам дела осужденный, являясь должностным лицом — участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, постоянно исполняющим функции представителя власти, обладал в силу занимаемой должности широким кругом полномочий. В сентябре 2019 года, из корыстной заинтересованности, у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денежных средств в значительном размере за совершение незаконного бездействия и общее покровительство, выраженное в неприятии мер к привлечению к административной ответственности иного лица за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена.

Действуя против государственной власти и осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, сотрудник полиции, в конце сентября и начале октября 2019 года дважды лично получил от иного лица, действующего под контролем правоохранителей, в качестве взятки денежные средства на общую сумму 32 тысячи рублей. После получения денег в начале октября прошлого года он был задержан сотрудниками отдела по г. Феодосии УФСБ России по Республике Крым.

Приговором суда за совершенные деяния работник полиции осужден к 3 годам 4 месяцам лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, что составляет 320 тысяч рублей в доход государства. Права занимать должности в правоохранительных, государственных, муниципальных органах власти, связанных с выполнением функций представителя власти, он лишен на 3 года. Наказание виновный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. В соответствии со ст.48 УК РФ осужденный также лишен специального звания лейтенант полиции.

Данный приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд продлил меру пресечения готовившим теракт в школе керченским подросткам. Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения молодым людям, которые готовили террористический акт в одной из школ Керчи.

Пьяный водитель пытался откупиться от полицейских в Крыму. Крымские полицейские привлекли к ответственности мужчину, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

В Крыму мать избила сына кочергой, ей три года условно. Суд вынес приговор жительнице Ленинского района, которая регулярно истязала своего несовершеннолетнего сына.

В аэропорту Симферополь нетрезвый россиянин предлагал полицейским 10 тысяч рублей взятки. Сотрудниками следственных органов Крыма возбуждено уголовное дело в отношении пассажира аэропорта Симферополь за дачу взятки сотрудникам полиции.