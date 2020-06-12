Власть
В Феодосии полицейскому дали три года колонии за взятку
Приговором Феодосийского городского суда Республики Крым 27-летний феодосиец – сотрудник полиции – признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом, в значительном размере, за незаконные действия).
Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.
Согласно установленным судом обстоятельствам дела осужденный, являясь должностным лицом — участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, постоянно исполняющим функции представителя власти, обладал в силу занимаемой должности широким кругом полномочий. В сентябре 2019 года, из корыстной заинтересованности, у него возник преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денежных средств в значительном размере за совершение незаконного бездействия и общее покровительство, выраженное в неприятии мер к привлечению к административной ответственности иного лица за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена.
Действуя против государственной власти и осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, сотрудник полиции, в конце сентября и начале октября 2019 года дважды лично получил от иного лица, действующего под контролем правоохранителей, в качестве взятки денежные средства на общую сумму 32 тысячи рублей. После получения денег в начале октября прошлого года он был задержан сотрудниками отдела по г. Феодосии УФСБ России по Республике Крым.
Приговором суда за совершенные деяния работник полиции осужден к 3 годам 4 месяцам лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, что составляет 320 тысяч рублей в доход государства. Права занимать должности в правоохранительных, государственных, муниципальных органах власти, связанных с выполнением функций представителя власти, он лишен на 3 года. Наказание виновный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. В соответствии со ст.48 УК РФ осужденный также лишен специального звания лейтенант полиции.
Данный приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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