Ученый связал с засухой ожидаемое нашествие саранчи в Крыму

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Старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андрей Федоренко рассказал, что нашествия саранчи, которого ожидают в Крыму, напрямую связано с засухой на полуострове.

«Стадная саранча особенно часто появляется в жаркие годы, когда сокращается количество площадей, где она может питаться. Обычно эти насекомые живут в плавнях рек, по берегам каналов, где много влаги. Когда ее не хватает, саранча начинает расселяться, перелетает на поля и поедает все. В Крыму с каждым годом все сильнее и сильнее проявляется опустынивание: влаги недостаточно, происходит засоление почв. Резервации, где живет саранча, становятся все меньше и меньше. Соответственно, очередное нашествие саранчи становится более вероятным», – пояснил он.

Федоренко подчеркивает, что этому также способствуют отсутствие орошения в северном Крыму и обилие бросовых сельскохозяйственных земель в разных районах полуострова.

Ране о вероятности нашествия саранчи в Крыму предупреждал руководитель крымского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Андрей Алексеенко.

«Мягкая и бесснежная зима 2020 года способствовала хорошей перезимовке кубышек саранчи. При проведении весенних контрольных почвенных раскопок выяснилось, что жизнеспособность яиц составила 97%», – отметил специалист.

По его словам, в 2020 году уже выявлены очаги в Первомайском и Нижнегорском районах Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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