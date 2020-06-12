Власть
Трехэтажный недострой в Гурзуфе незаконно поставили на кадарстровый учет
Сотрудники Госкомрегистра Крыма выявили ложные сведения в техдокументации на жилой дом в южнобережном поселке Гурзуф, который в действительности оказался недостроем.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«После поступившего обращения от местных жителей специалисты управления Госземнадзора комитета провели административное обследование земельного участка в поселке Гурзуф (Ялта), – говорится в сообщении. – На месте инспекторы выявили недостроенное трехэтажное здание, которое, согласно техническому плану, изготовленному кадастровым инженером, было поставлено на кадастровый учет как полностью готовый жилой дом площадью 272 кв. м, строительство которого якобы было завершено еще в 2016 году».
В пресс-службе комитета сообщили, что по данному факту направлена жалоба в саморегулируемую организацию, в которой состоит данный инженер, и в прокуратуру.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Подрядчик сорвал сроки реконструкции училища олимпийского резерва в Крыму. Подрядчик срывает сроки реконструкции училища олимпийского резерва в селе Краснолесье Симферопольского района.
За сутки почти сотню приехавших в Крым поместили в обсерватор. 80 человек поместили за сутки в крымские обсерваторы.
В Севастополе приостановлено строительство дамбы на реке Каче. Работы по берегоукреплению реки Качи под Севастополем уже больше месяца приостановлены и не ведутся.
Аксенов анонсировал еженедельный штаб по стройкам в Крыму. На этой неделе состоится первое заседание штаба по вопросам строительства объектов в рамках местных и федеральных программ в Крыму.
Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе
Один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.
В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом
За 11 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму спецгруппы будут следить за гостиницами
Работу курортной сферы в Крыму во время режима повышенной готовности будут контролировать рабочие группы, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
9 июня
Проблем с пресной водой в Крыму скоро не будет
22 часа назад
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
10 июня
На Крым идет шторм с градом, шквалом, грозами
24 часа назад
Аксенов грозит внезапными личными проверками на отстающих объектах ФЦП
Глава Крыма Сергей Аксенов грозит крымским чиновникам личными проверками выполнения «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).