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Власть

Трехэтажный недострой в Гурзуфе незаконно поставили на кадарстровый учет

15:44 пятница, 12 июня 2020
Ялта

Сотрудники Госкомрегистра Крыма выявили ложные сведения в техдокументации на жилой дом в южнобережном поселке Гурзуф, который в действительности оказался недостроем.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«После поступившего обращения от местных жителей специалисты управления Госземнадзора комитета провели административное обследование земельного участка в поселке Гурзуф (Ялта), – говорится в сообщении. – На месте инспекторы выявили недостроенное трехэтажное здание, которое, согласно техническому плану, изготовленному кадастровым инженером, было поставлено на кадастровый учет как полностью готовый жилой дом площадью 272 кв. м, строительство которого якобы было завершено еще в 2016 году».

В пресс-службе комитета сообщили, что по данному факту направлена жалоба в саморегулируемую организацию, в которой состоит данный инженер, и в прокуратуру.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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