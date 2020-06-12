Суд в Крыму избрал меру пресечения подозреваемым в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения четверым фигурантам дела о подготовке теракта на рынке в столице Крыма.

Трое заключены под стражу на два месяца – до 10 августа, четвертый отправлен под домашний арест на тот же срок, передает корреспондент Крыминформа из суда.

«Сегодня рассмотрены ходатайства следователя следственного управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хорошаева, Лагутина, Кулиевича и Решетниченко, подозреваемых в совершении приготовления к террористическому акту и других преступлениях. По результатам судебного рассмотрения троим фигурантам – Хорошаеву, Лагутину и Кулиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 августа 2020 года. Подозреваемому Решетниченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок», – сообщила журналистам представитель пресс-службы суда Фериде Илимдарова.

Как уточнили в пресс-службе, избрание данной меры пресечения обосновано тяжестью и общественной опасностью инкриминированных преступлений, связанных с приготовлением террористического акта в Симферополе. «Судом учтена тяжесть предъявленного подозрения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, что является одним из основания для заключения подозреваемых под стражу», – добавила Илимдарова.

О задержании граждан России, которые готовили теракт в Симферополе, стало известно 10 июня. Подозреваемые готовились к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков Симферополя. Они обвиняются в подготовке к теракту и публичных призывах к террористической деятельности.

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