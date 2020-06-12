Запланированное на текущий год строительство скейтодрома в Симферополе вызвало споры горожан.

Главным аргументом «против» является предположение о том, что площадка будет источником шума, а также местом распития спиртного, сообщили в администрации крымской столицы.

«Хочу пояснить, что при выборе места расположения скейт-парка учитывался ряд факторов: транспортная доступность, гарантия обеспечения общественного порядка (набережная и автовокзал постоянно патрулируются полицией). Кроме того, на сегодняшний день данная территория, расположенная у одной из центральных магистралей города, по которым проезжают тысячи симферопольцев и гостей города, не благоустроена должным образом. Реализация проекта предполагает сохранение зеленых насаждений, обустройство пешеходных дорожек и размещение уличной мебели. В плане также высадка новых деревьев и кустарников. Таким образом, по сути, это будет зеленая зона, в которой по-прежнему смогут отдыхать горожане и заниматься спортсмены», – написал на своей странице в Facebook официальный представитель горадминистрации Андрей Черниченко.

Он добавил, что шумовая нагрузка будет в пределах установленных норм и уровень шума не превысит нагрузку, создаваемую транспортными средствами на близлежащих улицах. Иначе, по словам Черниченко, проект просто не пройдет экспертизу. Кроме того, сохранение зеленой зоны между спортплощадкой и пешеходной зоной набережной Салгира будет способствовать снижению шумовой нагрузки и обеспечит комфорт жителей близлежащих домов.

«Отдельно отмечу, что реализация данного проекта ведется в тесном контакте с представителями спортивного сообщества. Предварительно на странице администрации Симферополя («ВКонтакте») проводилось открытое обсуждение и голосование по отбору проекта. Успешная его реализация позволит создать единственный во всем Крыму профессиональный скейт-парк, который, уверен, станет гордостью нашего города», – подчеркнул Черниченко.

В начале июня глава администрации Симферополя Елена Проценко анонсировала появление в 2020 году спортивного кластера со скейтодромом, который расположится между гостиницей «Москва» и центральным автовокзалом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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