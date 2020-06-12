Симферополец принял на грудь «сто грамм» и уехал на чужом авто в Ялту

Подозреваемый в совершении угона автомобиля в г. Симферополь по «горячим следам» был задержан сотрудники ГИБДД в Ялте.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В полицию обратился 27-летний житель г. Симферополя, который заявил об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ 2107». Машину владелец оставил на ночь возле дома, а на следующий день не обнаружил на месте. Ориентировки с приметами угнанной отечественной «семерки» были направлены нарядам ГИБДД.

В этот же день похожая по приметам машина была остановлена инспекторами ДПС на одной из улиц г. Ялта. Транспортным средством управлял 51-летний житель г. Симферополя, привлекавшийся ранее к административной ответственности за употребление алкоголя в общественных местах.

Полицейских мужчина пытался убедить в том, что якобы друг потерял ключи от своего автомобиля и попросил доставить ему его «Жигули», что решил прокатиться с подругой из Симферополя в Ялту.

У водителя присутствовали признаки опьянения. Мужчина признался, что незадолго до того, как сесть за руль, выпил «100-150 граммов водки», и даже продемонстрировал инспекторам ДПС находящуюся в кармане куртки полупустую бутылку со спиртным. Однако на предложение полицейских пройти процедуру медосвидетельствования ответил отказом.

Сотрудниками ГИБДД в отношении гражданина был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспортное средство было изъято и помещено на спецстоянку

Информация о задержании гражданина передана инициатору розыска, а дальнейшей проверкой занялись сотрудники уголовного розыска.

В настоящее время следственными органами УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе ревнивец поджег крышу возлюбленной. Полицейскими в Симферополе задержан подозреваемый в умышленном повреждении имущества.

В Симферополе кассир обчистила магазин. В отдел полиции Симферополя поступило заявление от директора одного из продуктовых супермаркетов города о том, что в ходе инвентаризации обнаружена недостача в кассе на сумму 80 тысяч рублей.

Двое крымчан убили гаечным ключом и обокрали женщину. Два жителя Джанкойского района получили до 20 лет лишения свободы за убийство женщины гаечным ключом.

В Симферополе 16-летний внук-наркоман обокрал бабушку. Симферопольскими полицейскими задержан парень, подозреваемый в краже у родной бабушки.