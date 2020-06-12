Россиянин пытался незаконно ввезти в Крым почти 3,5 тонны спирта

Керченские полицейские пресекли факт незаконного ввоза в Крым 3,4 тонны спиртосодержащей продукции.

Канистры с этой жидкостью на полуостров по Крымскому мосту пытался провезти житель Рязани, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В ходе осуществления контроля за безопасностью дорожного движения на транспортном переходе через Керченский пролив сотрудники ДПС ОГИБДД УМВД России по Керчи остановили автомобиль марки «Газель» под управлением 37-летнего жителя Рязани. В автомобиле находились пластиковые канистры, содержащие жидкость с запахом спирта. При изучении документов, разрешающих перевозку данной продукции, их подлинность вызвала сомнение у полицейских. В ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что перевозка спиртосодержащей продукции была осуществлена без лицензии», – сообщили в пресс-службе.

Транспортное средство и находящаяся в автомобиле продукция были изъяты. «Согласно заключению экспертизы, всего из незаконного оборота полицейскими была изъятая спиртосодержащая продукция общим объемом более 3,4 тыс литров крепостью 95,2 градуса», – уточнили в МВД.

Следственный отдел УМВД России по Керчи по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 УК РФ – производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Кроме того, владелец автомобиля после выявления противоправных деяний предпринял попытку дать взятку сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Керчи за возвращение изъятого автомобиля. Он был задержан полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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