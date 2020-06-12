Прогноз погоды в Крыму на пятницу 12 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 12 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - очень высокая температура (аномально - жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый, очень высокая температура (аномально - жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (крупный град), уровень опасности оранжевый, дождь (сильный ливень), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 96 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 18 до 21, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 91 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 90 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 95 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 96 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 94 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью около 15 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 92 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 21, в Николаевке - 21, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 20, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 20, в Сочи - 20, в Турции - 22, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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