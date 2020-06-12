Правоохранители Ялты пресекли изготовление поддельных медицинских документов

Преступная деятельность по изготовлению фальшивых документов пресечена ялтинскими правоохранителями.

Об этом сообщили в управлении МВД по Ялте.

«33-летний мужчина и его 24-летняя приятельница за 12 тыс рублей оказывали услуги гражданам по оформлению личных медицинских книжек без прохождения лицами необходимых медицинских обследований. При обыске у подозреваемых правоохранителями были изъяты печати и чистые медицинские книжки», – уточнили полицейские.

В частности, по их информации, в нарушение действующего законодательства путем внесения подложных данных злоумышленники оформили поддельные медицинские книжки для троих сотрудников одного из местных кафе, получивших таким образом право работы в сфере общественного питания.

Правоохранители подчеркнули, что по материалам УФСБ России по Республике Крым и Севастополю отделом дознания ОП «Массандровский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ, предусматривающей за подделку официального документа, предоставляющего права, а также изготовление в тех же целях штампов, печатей или бланков до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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