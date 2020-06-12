Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.5
воздух +23
море +21

Власть

Правоохранители Ялты пресекли изготовление поддельных медицинских документов

11:06 пятница, 12 июня 2020
Ялта

Преступная деятельность по изготовлению фальшивых документов пресечена ялтинскими правоохранителями.

Об этом сообщили в управлении МВД по Ялте.

«33-летний мужчина и его 24-летняя приятельница за 12 тыс рублей оказывали услуги гражданам по оформлению личных медицинских книжек без прохождения лицами необходимых медицинских обследований. При обыске у подозреваемых правоохранителями были изъяты печати и чистые медицинские книжки», – уточнили полицейские.

В частности, по их информации, в нарушение действующего законодательства путем внесения подложных данных злоумышленники оформили поддельные медицинские книжки для троих сотрудников одного из местных кафе, получивших таким образом право работы в сфере общественного питания.

Правоохранители подчеркнули, что по материалам УФСБ России по Республике Крым и Севастополю отделом дознания ОП «Массандровский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ, предусматривающей за подделку официального документа, предоставляющего права, а также изготовление в тех же целях штампов, печатей или бланков до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Председатель СК поручил установить обстоятельства смерти крымчанина. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в Крыму установить обстоятельства смерти молодого человека из Нижнегорского района в 2017 году.

Суд продлил меру пресечения готовившим теракт в школе керченским подросткам. Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения молодым людям, которые готовили террористический акт в одной из школ Керчи.

Пьяный водитель пытался откупиться от полицейских в Крыму. Крымские полицейские привлекли к ответственности мужчину, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

В Крыму мать избила сына кочергой, ей три года условно. Суд вынес приговор жительнице Ленинского района, которая регулярно истязала своего несовершеннолетнего сына.

Коронавирус в Крыму
Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе

Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе

Один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом

За 11 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму спецгруппы будут следить за гостиницами

В Крыму спецгруппы будут следить за гостиницами

Работу курортной сферы в Крыму во время режима повышенной готовности будут контролировать рабочие группы, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

Власть
Власти говорят, что работающая скандальная нефтебаза не загрязняет воздух в Крыму

Власти говорят, что работающая скандальная нефтебаза не загрязняет воздух в Крыму

Роспотребнадзор по результатам исследования проб наружного воздуха в поселке Ленино не подтвердил превышения допустимых норм концентрации опасных веществ от местной нефтебазы.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации