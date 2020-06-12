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Коронавирус в Крыму

Пенсионерам Севастополя отменяют обязательную самоизоляцию

Пенсионерам Севастополя отменяют обязательную самоизоляцию

фото © Аргументы недели

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Ограничения для представителей группы риска снимут 15 июня.

Об этом стало известно в ходе оперативного заседания правительства города.

По словам Развожаева, эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет отменить режим самоизоляции для самых уязвимых для заболевания граждан.«До настоящего времени они находились в самоизоляции, поскольку входят в серьезную группу риска», - сказал он.

Также Развожаев напомнил о смягчении порядка въезда и выезда в регионе. В частности, выезд из Севастополя становится свободным. При въезде достаточно будет предъявить документ, подтверждающий регистрацию в Крыму или Севастополе, также разрешен въезд по служебному удостоверению.

Напомним, по официальной статистике в Севастополе фиксируются единичные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Последней заболевшей стала 90-летняя пенсионерка, заразившаяся от прибывшего из Санкт-Петербурга родственника.По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 502 436 случаев заражения, выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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