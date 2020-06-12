Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму спецгруппы будут следить за гостиницами ● В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом ● Крымские детсады заработают в штатном режиме ● Крымчан начнут пускать в Севастополь без пропусков ● В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности
Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе
фото © meduza.io
Один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 12 июня зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациент контактировал с заболевшими ранее людьми», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 179 человек. Выздоровел 151 человек, 3 человека умерло. За прошедшие сутки тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 329 человек.
На территории Республики Крым с начала пандемии зарегистрировано 490 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 357 пациентов, 15 человек скончались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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