Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе

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Один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 12 июня зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациент контактировал с заболевшими ранее людьми», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 179 человек. Выздоровел 151 человек, 3 человека умерло. За прошедшие сутки тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошли 329 человек.

На территории Республики Крым с начала пандемии зарегистрировано 490 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 357 пациентов, 15 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Больница и семейные очаги: где выявлены новые заражения в Крыму. За минувшие сутки в Крыму выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 15 – в Евпаторийской городской больнице.

Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом. По состоянию на 11 июня в Крыму продолжают лечение 120 пациентов с коронавирусом, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Прием пациентов в поликлиниках Крыма будут возобновлять поэтапно. Восстановление профильной деятельности медицинских организаций в Республике Крым в полном объеме, в том числе прием пациентов в поликлиниках, проводится поэтапно.

Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции. За 10 июня на территории Республики Крым подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.