Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе ● В Крыму спецгруппы будут следить за гостиницами ● В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом ● Крымские детсады заработают в штатном режиме ● Крымчан начнут пускать в Севастополь без пропусков
На въездах в Севастополь установили новые модули для тестирования на COVID-19
Власти Севастополя сообщают об установке новых медицинских модулей на въездах в город для тестирования на коронавирус.
«Были закуплены и установлены новые медицинские модули. До этого медикам, например, на Сарыче приходилось работать в палатках Центра медицины катастроф», – сообщил и. о. главного врача городской больницы №1 Андрей Коситченков.
По его словам, площадь модулей около 40 кв. м. и они оснащены всем необходимым оборудованием.
«Каждый корпус оборудован холодильниками для хранения биоматериала, укомплектован расходными материалами, которые необходимы для забора проб, а также компьютерами и оргтехникой для формирования направления на анализ. Все модули оснащены кондиционерами, что очень актуально в жаркое время», – добавил Коситченков.
Как отметили в правительстве города, после отмены всех ограничительных мер модули планируют использовать для оказания помощи гражданам в отдаленных районах и на выездных мероприятиях.
В Севастополе продолжает действовать особый порядок въезда и выезда. Развернуто 7 блокпостов, в том числе пункт контроля на железнодорожном вокзале.
С 1 июня, на въезде в Севастополь начали проводить экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Тестирование проводят на 3 блокпостах из 7: в Угловом, на мысе Сарыч и в Верхнесадовом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом. По состоянию на 11 июня в Крыму продолжают лечение 120 пациентов с коронавирусом, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
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