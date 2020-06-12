На въездах в Севастополь установили новые модули для тестирования на COVID-19

Власти Севастополя сообщают об установке новых медицинских модулей на въездах в город для тестирования на коронавирус.

«Были закуплены и установлены новые медицинские модули. До этого медикам, например, на Сарыче приходилось работать в палатках Центра медицины катастроф», – сообщил и. о. главного врача городской больницы №1 Андрей Коситченков.

По его словам, площадь модулей около 40 кв. м. и они оснащены всем необходимым оборудованием.

«Каждый корпус оборудован холодильниками для хранения биоматериала, укомплектован расходными материалами, которые необходимы для забора проб, а также компьютерами и оргтехникой для формирования направления на анализ. Все модули оснащены кондиционерами, что очень актуально в жаркое время», – добавил Коситченков.

Как отметили в правительстве города, после отмены всех ограничительных мер модули планируют использовать для оказания помощи гражданам в отдаленных районах и на выездных мероприятиях.

В Севастополе продолжает действовать особый порядок въезда и выезда. Развернуто 7 блокпостов, в том числе пункт контроля на железнодорожном вокзале.

С 1 июня, на въезде в Севастополь начали проводить экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Тестирование проводят на 3 блокпостах из 7: в Угловом, на мысе Сарыч и в Верхнесадовом.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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