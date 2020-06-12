Коронавирус в Крыму
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Крымские детсады заработают в штатном режиме
Дошкольные детские образовательные учреждения в Крыму заработают в штатном режиме с 15 июня, сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи РК.
С апреля детские сады из-за угрозы распространения COVID-19 работали в режиме дежурных групп.
«Восстановление деятельности будет проводиться с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в , что детские дошкольные учреждения вернутся в обычный режим работы.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции, 33 из которых завозные из-за границы, 86 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 343 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 21 случай – при лабораторном скрининге здоровых лиц.Выздоровевших за весь период - 350 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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