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Власть

Экс-губернатор Севастополя снова не явился в суд по делу о дебоше

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников снова не смог прилететь на судебное заседание по делу о мелком хулиганстве.

Чиновника должны были судить сегодня в Ижевске, но он направил ходатайство о переносе заседания.

«В ходатайстве Овсянников вновь просил отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, поскольку желает сам присутствовать в судебном заседании, но, в связи с введением специальных мер, направленных на поддержание предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), не может присутствовать в суде», - сообщили в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртиии.

Суд по делу Овсянникова откладывается уже во второй раз по той же причине. Новая дата заседания будет объявлена позже.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска 5 апреля. Он отказался выполнять требования сотрудников и ругался матом, за что был задержан. Позже он извинился на своей странице в Facebook, но было поздно – после инцидента Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга и исключили из партии «Единая Россия».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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