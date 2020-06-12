Экс-губернатор Севастополя снова не явился в суд по делу о дебоше

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников снова не смог прилететь на судебное заседание по делу о мелком хулиганстве.

Чиновника должны были судить сегодня в Ижевске, но он направил ходатайство о переносе заседания.

«В ходатайстве Овсянников вновь просил отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, поскольку желает сам присутствовать в судебном заседании, но, в связи с введением специальных мер, направленных на поддержание предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), не может присутствовать в суде», - сообщили в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртиии.

Суд по делу Овсянникова откладывается уже во второй раз по той же причине. Новая дата заседания будет объявлена позже.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска 5 апреля. Он отказался выполнять требования сотрудников и ругался матом, за что был задержан. Позже он извинился на своей странице в Facebook, но было поздно – после инцидента Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга и исключили из партии «Единая Россия».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов грозит внезапными личными проверками на отстающих объектах ФЦП. Глава Крыма Сергей Аксенов грозит крымским чиновникам личными проверками выполнения «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).

Экс-премьер Крыма оценил риск военного конфликта из-за воды. Бывший глава крымского правительства Сергей Куницын полагает, что «Россия может пойти на военную эскалацию для обеспечения Крыма днепровской водой».

Крымчан начнут пускать в Севастополь без пропусков. С 15 июня выезд из Севастополя будет свободным, не надо будет предъявлять никаких пропусков. Въезд в город для жителей Севастополя и Крыма также будет без ограничений.

В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности. В Севастополе ослабили ограничения, которые действовали в городе из-за пандемии коронавируса.