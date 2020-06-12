Власть
Экс-губернатор Севастополя снова не явился в суд по делу о дебоше
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников снова не смог прилететь на судебное заседание по делу о мелком хулиганстве.
Чиновника должны были судить сегодня в Ижевске, но он направил ходатайство о переносе заседания.
«В ходатайстве Овсянников вновь просил отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, поскольку желает сам присутствовать в судебном заседании, но, в связи с введением специальных мер, направленных на поддержание предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), не может присутствовать в суде», - сообщили в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртиии.
Суд по делу Овсянникова откладывается уже во второй раз по той же причине. Новая дата заседания будет объявлена позже.
Как сообщалось ранее, Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска 5 апреля. Он отказался выполнять требования сотрудников и ругался матом, за что был задержан. Позже он извинился на своей странице в Facebook, но было поздно – после инцидента Овсянникова уволили с поста замглавы Минпромторга и исключили из партии «Единая Россия».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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