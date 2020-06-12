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Общество

Драка голых пляжниц в Крыму попала на видео

12:18 пятница, 12 июня 2020
Драка голых пляжниц в Крыму попала на видео

фото © кадр из видео

Соцсети отреагировали на драку практически голых женщин на крымском пляже, которую сняли на видео очевидцы.

На одном из крымских пляжей произошла драка между отдыхающими. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

На кадрах ролика видно, что потасовка возникла среди женщин, отдыхающих на пляже. Некоторые участницы инцидента практически не имеют на себе одежды.

Ролик набрал уже более 22 тысяч просмотров. Голос за кадром сообщает, что инцидент произошел в поселке Николаевка.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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