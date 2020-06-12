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Власть

Аксенов грозит внезапными личными проверками на отстающих объектах ФЦП

13:01 пятница, 12 июня 2020
Аксенов грозит внезапными личными проверками на отстающих объектах ФЦП

фото © Uznayvse.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов грозит крымским чиновникам личными проверками выполнения «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).

Об этом он сказал на совещании в режиме видеоконференцсвязи по строительной отрасли.

«15 июня у нас заканчивается режим самоизоляции. Мы старались не выезжать в регионы с точки зрения официальных визитов, чтобы не отвлекать людей и из-за эпидемиологических мер. Чтобы никого не отрывать от работы. Но с 15 числа, поверьте, я в каждый регион приеду, посмотрю персонально, что выполняется. Будем на всех отстающих объектах без исключения. Время согласовывать ни с кем не буду, буду приезжать в свободном режиме», – предупредил Аксенов.

На последнем подобном совещании сообщалось, что из 478 объектов, которые реализуются в Крыму по программе ФЦП, по 44-м идет отставание.

Министерство экономического развития России предлагает продлить «Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя» еще на два года – до 2024 года включительно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Аксенов грозит внезапными личными проверками на отстающих объектах ФЦП

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Глава Крыма Сергей Аксенов грозит крымским чиновникам личными проверками выполнения «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).

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