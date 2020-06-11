Культура
Жюри определило победителей конкурса на лучший клип к песне о Симферополе
Жюри определило победителей творческого конкурса на лучший клип к песне о Симферополе, написанной членом Совета Федерации от Крыма Ольгой Ковитиди.
Об этом сообщила пресс-служба сенатора.
«Согласно положению о конкурсе, победителем мог стать один участник, но члены жюри совместным решением определили, что высокое качество работ и творческий подход обязывают выбрать двух победителей и вручить три гран-при конкурса. Каждый из пяти призеров получит денежную премию, а все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами и удостоены чести посетить «Сенаторскую елку – 2021», – говорится в сообщении.
Всего в конкурсе было представлено 65 работ. Наиболее активными оказались крымские школьники. «Воспитание любви к своей семье, своему городу, своему Отечеству остается приоритетом государственной политики России. Более полусотни творческих работ крымчан является подтверждением высокого творческого потенциала, заинтересованности в будущем любимого города и сохранении истории родного края.
Выбрать единственного победителя оказалось просто невозможным, настолько интересными были работы. Мы приняли и мультипликационные работы, некоторые конкурсанты использовали архивы советских фильмов о столице Крыма, фотографии, кто-то создал фактически целое художественное произведение. Были школьники, которые выучили слова песни и попросили родителей записать их исполнение на видео», – рассказала Ковитиди.
В состав жюри помимо сенатора вошли министр культуры Крыма Арина Новосельская и заслуженный артист РСФСР Владимир Винокур.
Конкурс был объявлен в середине апреля.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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