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Происшествия

Житель Феодосии отправил приятелю наркотики по почте

15:44 четверг, 11 июня 2020
Феодосия

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии окончено и направлено с обвинительным заключением в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в сбыте наркотических средств каналами почтовой связи.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фигурант — ранее не судимый 30-летний местный житель. Противоправную деятельность подозреваемого пресекли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Феодосии.

Как установили оперативники, подозреваемый в счет уплаты долга своему знакомому пообещал передать ему наркотики. Упаковав «зелье» в пластмассовую капсулу и спрятав ее в воротнике кофты, передал вещь для отправки почтовой связью. Однако при получении посылки адресат с наркотиками был задержан правоохранителями.

Согласно заключению эксперта, предоставленные на исследования вещества массой 0,14 г содержат в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона, оборот которого запрещен, и являются так называемой наркотической «солью», а также наркотическим средством «марихуана» массой 2,1 г.

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные сбыт или пересылка наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения – домашний арест.

Наказание обвиняемому определит суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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