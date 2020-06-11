Выпускники российских школ получат аттестаты без экзаменов

Выпускающиеся из 9-х и 11-х классов российские школьники получат аттестаты о получении образования без экзаменов.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу правительства России.

«Все российские школьники – и 9-х, и 11-х классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», – говорится в сообщении.

ЕГЭ необходимо будет сдавать только тем выпускникам, которые намерены поступать в вузы. Привычный порядок итоговой аттестации отменили ради безопасности школьников и учителей на фоне пандемии коронавируса.

Выпускники девятых классов, которые решат продолжить учебу в средних профессиональных учреждения, будут зачислены без аттестатов.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников, поступающих в высшие учебные заведения, пройдет 29 июня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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