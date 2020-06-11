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Курортный сезон

Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля

13:58 четверг, 11 июня 2020
Ялта
Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля

фото © turizm.sputnik.ru

Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля.

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Иван Имгрунт.

«Утвердить сроки начала и окончания купального сезона в 2020 году на территории муниципального образования городской округ Ялта с 1 июля по 1 октября», – уточняется в документе.

При этом в нем отмечается, что соответствующие изменения вносятся в постановление администрации Ялты от 9 апреля 2020 года, согласно которому открыть купальный сезон в Ялте в нынешнем году предполагалось 1 июня.

«Официальный запуск пляжей перенесен на месяц из-за пандемии новой коронавирусной инфекции», – пояснили в администрации города. Там обратили внимание, что за несколько дней до этого глава администрации подписал постановление о заключении договоров о благоустройстве еще трех пляжей общего пользования, находящихся в муниципальной собственности и ранее не закрепленных за конкретными арендаторами. В документе речь шла о пляже в Парковом, пляже «РТ-22» в Симеизе и «Солнечном-2» в Ялте.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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