Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму пообещали вернуть событийный туризм ● Интернет-мошенники продавали фейковые путевки в Крымские санатории ● Крымским пляжам приказали быть готовыми к приему отдыхающих до 1 июля ● Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня ● Эксперт рассказал сколько туристов приедет в Крым
Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля
фото © turizm.sputnik.ru
Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля.
Соответствующее постановление подписал глава администрации города Иван Имгрунт.
«Утвердить сроки начала и окончания купального сезона в 2020 году на территории муниципального образования городской округ Ялта с 1 июля по 1 октября», – уточняется в документе.
При этом в нем отмечается, что соответствующие изменения вносятся в постановление администрации Ялты от 9 апреля 2020 года, согласно которому открыть купальный сезон в Ялте в нынешнем году предполагалось 1 июня.
«Официальный запуск пляжей перенесен на месяц из-за пандемии новой коронавирусной инфекции», – пояснили в администрации города. Там обратили внимание, что за несколько дней до этого глава администрации подписал постановление о заключении договоров о благоустройстве еще трех пляжей общего пользования, находящихся в муниципальной собственности и ранее не закрепленных за конкретными арендаторами. В документе речь шла о пляже в Парковом, пляже «РТ-22» в Симеизе и «Солнечном-2» в Ялте.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня. В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.
Эксперт рассказал сколько туристов приедет в Крым. До конца 2020 года Крым успеет принять до 5 млн туристов, то есть 70% от прошлогоднего показателя.
Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона. Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.
Куда катятся цены на отдых в Крыму. Значительного повышения цен на отдых в Крыму не ожидается, но некоторые отельеры могут спекулировать на ситуации, связанной с пандемией.
На Крым идет шторм с градом, шквалом, грозами
В ближайшие двое суток в Крыму ожидается ухудшение погоды, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля
Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля.
Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
По состоянию на 11 июня в Крыму продолжают лечение 120 пациентов с коронавирусом, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
9 июня
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
вчера
В Крыму пообещали вернуть событийный туризм
Крым имеет серьезный потенциал для развития событийного туризма – в регионе накоплен опыт проведения крупных мероприятий с многотысячной аудиторией и этот формат отдыха с каждым годом все более востребован.