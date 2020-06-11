В Ялте спасли кота, который шесть дней боялся слезть с дерева

На улице Красных Партизан в южной столице Крыма кот забрался на 8-метровую елку и, по словам очевидцев в соцсети, шесть дней не шевелился, парализованный страхом.

Фото животного, попавшего в беду, жители соседнего дома опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пояснили, что для котов такая ситуация бывает крайне опасна:

— Они долго сидят с страхе, а потом от бессилия падают вниз и умирают.

Знающие люди, которым уже приходилось выманивать любопытных животных, забравшихся повыше, посоветовали намазать нижние ветки дерева валерьянкой.

Фото Игорь Григоров

Но, опасаясь, что такие действия приведут к тому, что на елку заберется только больше котов, местные жители решили все же обратиться за помощью опытного альпиниста, который смог снять с дерева кота.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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