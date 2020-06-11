Происшествия
В Симферополе ревнивец поджег крышу возлюбленной
Полицейскими в Симферополе задержан подозреваемый в умышленном повреждении имущества.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В ночное время в отдел полиции г. Симферополя поступило сообщение о том, что во дворе частного домовладения неизвестное лицо совершило поджог деревянной пристройки. О происшествии заявил хозяин дома. Сумму причиненного ущерба он оценил в 25 тысяч рублей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель.
Оперативниками установлено, что задержанный некоторое время встречался с сестрой заявителя. В последнее время на почве ревности у пары происходили конфликты. После очередного скандала мужчина поджег пристройку, а на следующий день — крышу домовладения, где проживала возлюбленная.
От задержанного получены признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По месту проживания подозреваемого сотрудниками полиции проводился осмотр, в ходе которого были изъяты личные вещи и зажигалка, которой мужчина, предположительно, осуществил поджог.
Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 Уголовного кодекса РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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