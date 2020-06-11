В Симферополе открыли еще немножко новых общественных туалетов

Три стационарных общественных туалета, установленных в парках и скверах, начали работать в Симферополе.

Об этом сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Метроград» Василий Кирса.

«Общественные туалеты размещены в сквере у кинотеатра «Космос», в сквере имени Григория Потемкина в районе Музыкального училища, а также у входа в Гагаринский парк со стороны улицы Павленко. Они уже подключены к сетям водоснабжения и водоотведения и начали работать. В дальнейшем обеспечением деятельности данных объектов будет заниматься предприятие «Метроград», – приводит слова Кирсы пресс-служба администрации.

Установка объектов началась в конце мая. На территории, прилегающей к объектам, уложена плитка, оборудованы пандусы для маломобильных групп населения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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