Власть
В Симферополе открыли еще немножко новых общественных туалетов
Три стационарных общественных туалета, установленных в парках и скверах, начали работать в Симферополе.
Об этом сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Метроград» Василий Кирса.
«Общественные туалеты размещены в сквере у кинотеатра «Космос», в сквере имени Григория Потемкина в районе Музыкального училища, а также у входа в Гагаринский парк со стороны улицы Павленко. Они уже подключены к сетям водоснабжения и водоотведения и начали работать. В дальнейшем обеспечением деятельности данных объектов будет заниматься предприятие «Метроград», – приводит слова Кирсы пресс-служба администрации.
Установка объектов началась в конце мая. На территории, прилегающей к объектам, уложена плитка, оборудованы пандусы для маломобильных групп населения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчи оказались под запретом парки, скверы и детские площадки. В Керчи запланирована обработка общественных зон от клещей. Жителей города просят во время обработки и в течение трех дней после ее проведения не посещать зоны отдыха.
В правительстве Севастополя объяснили «исчезновение» 16 пляжей. Перечень пляжей города постоянно уточняется и по разным причинам некоторые из них из списка исключаются, пояснили в департаменте горхоза.
В Крыму мать двоих детей хочет жить в палатке у Совмина. Жительница Симферополя Татьяна Заяц с двумя несовершеннолетними детьми может оказаться на улице из-за отказа властей заключать договор социального найма комнаты в общежитии.
В Севастополе не торопятся открывать проход к морю. В Севастополе проход к пляжу у бухты Круглой по-прежнему перекрыт металлическим забором.
Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции
За 10 июня на территории Республики Крым подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности
Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал дополнительные разъяснения в части поправок в Указ № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» в связи с тем, что у граждан возникает много вопросов по снятию ограничительных мер.
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
Глава Крыма Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ от 17 марта 2020 года No 63-У.
вчера
На рынке в Симферополе предотвратили теракт - ФСБ
17 часов назад
Зеленский сделал заявление по России и Крыму
23 часа назад
Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона фото
23 часа назад
Должностные лица попали под следствие из-за убийства ребенка в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики в Ленинском районе, из-за бездействия которых произошло убийство шестилетней девочки.