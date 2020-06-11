В Симферополе из 47 машин для вывоза мусора треть поломана

Треть техники симферопольского МУП «Экоград», которое занимается вывозом мусора с улиц города, находится в нерабочем состоянии.

Об этом, по данным пресс-службы горсовета Симферополя, говорилось в ходе очередного заседания постоянного комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности.

На заседании был поднят вопрос о текущей деятельности предприятия. Его директор Сергей Чернов сообщил, что на данный момент у «Экограда» имеется 47 единиц техники, из числа которых треть – в нерабочем состоянии.

«К следующему нашему заседанию проведите полную инвентаризацию всей техники предприятия, укажите ее состояние и, если она не работает, целесообразность ремонта. Необходимо четко понимать, нуждается ли «Экоград» в закупке новых машин и каких», - отметил председатель комитета Евгений Катушев.

Отметим, в 2017 году сообщалось, что на предприятии было 38 машин, часть из них нуждалась в ремонте. На ремонт потребовалось около 7 миллионов рублей. Но и в 2018 году проблема с нехваткой техники для уборки города оставалась, из-за чего был изменен график вывоза отходов.

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