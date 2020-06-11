В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности

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В Севастополе ослабили ограничения, которые действовали в городе из-за пандемии коронавируса.

Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба.

По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ситуация с распространением вируса в городе близка к третьему этапу по системе, установленной Роспотребнадзором, что позволяет продолжать снимать ограничения.

«С 15 июня снимаем ограничения до граждан в возрасте старше 65 лет. До сегодняшнего дня они находились в режиме обязательной самоизоляции, потому что входят в группу риска», - сообщил Развожаев.

Также с 15 июня официально возобновляется работа детских садов, кинотеатров, библиотек, музеев, заповедников и выставочных залов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Это усиленная дезинфекция, ограничение по количеству посетителей и наблюдение медицинских работников.

Театры и концертные организации начинают репетировать, но пока без зрителей, и откроются окончательно с 1 июля.

С 22 июня возобновляется деятельность поликлиник в полном объеме, но с ограничением плановой вакцинации и диспансеризации. А с 24 июня предлагается запустить работу ресторанов в обычном формате, а не только летних веранд. С того же числа откроют массажные салоны, солярии и SPA-салоны. С 1 июля планируется разрешить работу детских лагерей и проведение экскурсий.

Под запретом до 21 июня сохраняется запрет на массовые мероприятия. До 30 июня продлен запрет на посещение лесов и природных парков, также остаются закрытыми кружки и секции, ночные клубы, дискотеки, аквапарки и бассейны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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