В Крыму сделали ошибку в слове «Россия», чиновник будет жестко наказан

Вывешенный в центре Алушты поздравительный баннер, на котором слово «Россия» было написано с одной буквой «с», заменен.

Сотрудник местной администрации, не заметивший грубой ошибки, будет наказан, заявила мэр курорта Галина Огнева.

Ранее жители Алушты в соцсетях опубликовали фото баннера, подготовленного городскими властями ко Дню России. Он был размещен в центре города-курорта, напротив здания горадминистрации.

Через полчаса ошибку заметили и заменили баннер, но пользователи соцсетей успели сфотографировать и выложить фото. Оно собрало гневные комментарии.

«Этот плакат был размещен вчера, примерно в 11.00. Уже в 11.30 его сняли и к вечеру был новый изготовлен и размещен. Уже все висит, как следует… Тот работник, который не проконтролировал, будет наказан», - сказала Огнева.

Глава администрации Алушты добавила, что заказ выполнялся в частной типографии крымской столицы. Сейчас на месте баннера с ошибкой размещен точно такой же плакат, но с двумя буквами «с» в слове «Россия».

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