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Курортный сезон

В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях

21:36 четверг, 11 июня 2020
В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях

фото © Новости Крыма

В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях: местная турсфера не намерена терять доходы и надеется за оставшиеся 3 месяца активного сезона получить то, что в прежние времена зарабатывала за полгода.

С 15 июня крымским санаториям и домам отдыха разрешено принимать людей, зарегистрированных на полуострове, а с 1 июля места размещения любой категории смогут принимать туристов с материка.

После того, как Москва и южные регионы заявили об отмене режима самоизоляции число бронирований выросло в 1,5 раза. На этом фоне некоторые регионы начали поднимать цены на отели.

Так, в Екатеринбурге стоимость размещения выросла на 12%, в Краснодаре – 4%, сообщает Forbes со ссылкой на сервис бронирования Ostrovok.ru. В средние суточные цены прибавили 24%, а в Ялте – 55%: средняя стоимость номера достигает 6 тысяч 900 рублей в день.

Рост цен отмечается и в других курортных городах полуострова: так, наиболее популярные отели Судака подорожали на 20% – 30%.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля. Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля.

Крымским пляжам приказали быть готовыми к приему отдыхающих до 1 июля. Готовность пляжей в Республике Крым должна быть обеспечена до 1 июля.

Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня. В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.

Эксперт рассказал сколько туристов приедет в Крым. До конца 2020 года Крым успеет принять до 5 млн туристов, то есть 70% от прошлогоднего показателя.

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