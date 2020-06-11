Курортный сезон
Развитие сюжета: После отмены самоизоляции москвичи рванут в Крым, Анапу и Сочи ● Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля ● В Крыму пообещали вернуть событийный туризм ● Интернет-мошенники продавали фейковые путевки в Крымские санатории ● Крымским пляжам приказали быть готовыми к приему отдыхающих до 1 июля
В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях
фото © Новости Крыма
В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях: местная турсфера не намерена терять доходы и надеется за оставшиеся 3 месяца активного сезона получить то, что в прежние времена зарабатывала за полгода.
С 15 июня крымским санаториям и домам отдыха разрешено принимать людей, зарегистрированных на полуострове, а с 1 июля места размещения любой категории смогут принимать туристов с материка.
После того, как Москва и южные регионы заявили об отмене режима самоизоляции число бронирований выросло в 1,5 раза. На этом фоне некоторые регионы начали поднимать цены на отели.
Так, в Екатеринбурге стоимость размещения выросла на 12%, в Краснодаре – 4%, сообщает Forbes со ссылкой на сервис бронирования Ostrovok.ru. В средние суточные цены прибавили 24%, а в Ялте – 55%: средняя стоимость номера достигает 6 тысяч 900 рублей в день.
Рост цен отмечается и в других курортных городах полуострова: так, наиболее популярные отели Судака подорожали на 20% – 30%.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля. Купальный сезон в Ялте официально стартует 1 июля.
Крымским пляжам приказали быть готовыми к приему отдыхающих до 1 июля. Готовность пляжей в Республике Крым должна быть обеспечена до 1 июля.
Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня. В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.
Эксперт рассказал сколько туристов приедет в Крым. До конца 2020 года Крым успеет принять до 5 млн туристов, то есть 70% от прошлогоднего показателя.
Крым накроет «черноморская депрессия»
К Крымскому полуострову приближается «черноморская циклоническая депрессия», которая принесет в регион сильные ливни и похолодание.
В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности
В Севастополе ослабили ограничения, которые действовали в городе из-за пандемии коронавируса.
В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях
В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях: местная турсфера не намерена терять доходы и надеется за оставшиеся 3 месяца активного сезона получить то, что в прежние времена зарабатывала за полгода.
Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции
За 10 июня на территории Республики Крым подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
13 часов назад
На Крым идет шторм с градом, шквалом, грозами
7 часов назад
Проблем с пресной водой в Крыму скоро не будет
5 часов назад
Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности
13 часов назад
В Крыму сделали ошибку в слове «Россия», чиновник будет жестко наказанфото
8 часов назад
После отмены самоизоляции москвичи рванут в Крым, Анапу и Сочи
После известия о грядущей отмене самоизоляции в Москве за неделю спрос на авиабилеты вырос в полтора раза: москвичи наметили полеты на юга, в первую очередь в Крым.