Власть
В Крыму пообещали высадить тысячу саженцев оливок
Площадь посадки составит 0.85 гектаров.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
— «Детеныши» оливок уже почти готовы к самостоятельной жизни — к посадке в самые комфортные тепличные условия.
Совсем скоро запустится единственная в своем роде научная теплица для промышленного сада. Уже в ближайшее время начнет свою работу целый комплексный проект. Сначала — поисковая работа по укоренению оливки различными способами — черенкование и микроклонирование. Потом высадка в теплицу, — написал Андрей Рюмшин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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