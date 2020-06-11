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Власть

В Крыму пообещали высадить тысячу саженцев оливок

10:34 четверг, 11 июня 2020

Площадь посадки составит 0.85 гектаров.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

— «Детеныши» оливок уже почти готовы к самостоятельной жизни — к посадке в самые комфортные тепличные условия.

Совсем скоро запустится единственная в своем роде научная теплица для промышленного сада. Уже в ближайшее время начнет свою работу целый комплексный проект. Сначала — поисковая работа по укоренению оливки различными способами — черенкование и микроклонирование. Потом высадка в теплицу, — написал Андрей Рюмшин.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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