В Крыму пообещали высадить тысячу саженцев оливок

Площадь посадки составит 0.85 гектаров.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

— «Детеныши» оливок уже почти готовы к самостоятельной жизни — к посадке в самые комфортные тепличные условия.

Совсем скоро запустится единственная в своем роде научная теплица для промышленного сада. Уже в ближайшее время начнет свою работу целый комплексный проект. Сначала — поисковая работа по укоренению оливки различными способами — черенкование и микроклонирование. Потом высадка в теплицу, — написал Андрей Рюмшин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вредная черепашка перебирается из лесополос на сельхозпосевы. Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым сообщает, что начался период отрождения личинок клопа вредная черепашка.

Молодые аграрии Крыма экспериментируют с клубникой. В Бахчисарайском районе уже вовсю собирают урожай грунтовой клубники. Успешный этот год выдался и для молодых начинающих аграриев.

Крымские власти не дают инвесторам разводить в Крыму мидий и устриц. Инвесторы жалуются на трудности с получением участков в Крыму. При этом правительство РК расторгает соглашения по уже утвержденным инвестпроектам.

Крымских аграриев пугают льняной плодожоркой. Специалисты предупредили крымских аграриев об опасности вредителя льняная плодожорка для посевов.