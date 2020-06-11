Курортный сезон
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В Крыму пообещали вернуть событийный туризм
фото © Новости Крыма
Крым имеет серьезный потенциал для развития событийного туризма – в регионе накоплен опыт проведения крупных мероприятий с многотысячной аудиторией и этот формат отдыха с каждым годом все более востребован.
Об этом сообщила пресс-службы Минкурортов РК.
В условиях пандемии пришлось временно отказаться от событийного туризма, однако после снятия ограничений в Крыму он снова станет возможным, отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
— В ближайшее время массовых мероприятий не будет, что касается отдаленных перспектив, то когда при соответствующей эпидемиологической обстановке специалисты их разрешат, то они будут другими, и это нужно понимать. Как например, в Венской опере: зал рассчитан на 1700 человек, а первый концерт провели на 100 человек. Иногда социальная дистанция может приобретать такие формы, но и без этого нельзя, — считает министр.
Он подчеркнул, что кризис и вызванные им сложности несут и новые возможности. В частности, Крым при стабильной эпидситуации имеет перспективы расширения рамок курортного сезона и перехода к круглогодичной работе многих объектов. Для этого важно уже сегодня, на этапе подготовки к запуску курортной сферы, выстраивать диалог с туристами, предоставить им лояльные условия, а по приезду обеспечить качественный прием и комфортный отдых.
— Турист для нас крайне важен, для нас важен положительный эмоциональный фон, который должен быть и до отдыха, и во время него, — подчеркнул министр. – Ведь туризм – это продажа, прежде всего, атмосферы и настроения, того, за чем люди приезжают в тот или иной регион снова и снова.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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