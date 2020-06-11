В Крыму мать избила сына кочергой, ей три года условно

Суд вынес приговор жительнице Ленинского района, которая регулярно истязала своего несовершеннолетнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополь.

Установлено, что 41-летняя женщина систематически унижала, оскорбляла и заставляла выполнять тяжелую физическую работу своего старшего сына 2006 года рождения. Кроме этого, она под предлогом воспитательных мер связывала ребенка, избивала кочергой и деревянным брусом. Мальчик был неоднократно травмирован, а на его теле остались шрамы.

«Решением суда обвиняемая признана виновной в совершении вышеуказанных преступлений. Ей назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом. Рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав», - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшего ребенка и двух его маленьких братьев забрали из семьи, а офицеры крымского Следкома взяли над ними шефство, закупили для ребят обувь и одежду, книги и канцелярские принадлежности.

«В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, они воспитываются в надлежащих условиях в социальном учреждении», - отметили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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