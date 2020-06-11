Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.2
воздух +28
море +19

Происшествия

В Крыму мать избила сына кочергой, ей три года условно

10:05 четверг, 11 июня 2020

Суд вынес приговор жительнице Ленинского района, которая регулярно истязала своего несовершеннолетнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополь.

Установлено, что 41-летняя женщина систематически унижала, оскорбляла и заставляла выполнять тяжелую физическую работу своего старшего сына 2006 года рождения. Кроме этого, она под предлогом воспитательных мер связывала ребенка, избивала кочергой и деревянным брусом. Мальчик был неоднократно травмирован, а на его теле остались шрамы. 

«Решением суда обвиняемая признана виновной в совершении вышеуказанных преступлений. Ей назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом. Рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав», - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшего ребенка и двух его маленьких братьев забрали из семьи, а офицеры крымского Следкома взяли над ними шефство, закупили для ребят обувь и одежду, книги и канцелярские принадлежности.

«В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, они воспитываются в надлежащих условиях в социальном учреждении», - отметили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Должностные лица попали под следствие из-за убийства ребенка в Крыму. Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики в Ленинском районе, из-за бездействия которых произошло убийство шестилетней девочки.

В Киеве сделали заявление по поводу «теракта в Крыму». Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин усматривает в «предотвращении теракта в Симферополе подготовку Москвы к военному вторжению в Херсонскую область для возобновления подачи днепровской воды на полуостров».

На рынке в Симферополе предотвратили теракт - ФСБ. В Симферополе сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на одном из рынков.

Полицейские Ялты задержали питерского интернет-мошенника. Ялтинские полицейские пресекли деятельность жителя Санкт-Петербурга, выманивавшего деньги у граждан с помощью объявлений в интернете.

Коронавирус в Крыму
Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции

Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции

За 10 июня на территории Республики Крым подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности

Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал дополнительные разъяснения в части поправок в Указ № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» в связи с тем, что у граждан возникает много вопросов по снятию ограничительных мер.

Власть
Должностные лица попали под следствие из-за убийства ребенка в Крыму

Должностные лица попали под следствие из-за убийства ребенка в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики в Ленинском районе, из-за бездействия которых произошло убийство шестилетней девочки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации