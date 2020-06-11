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Происшествия

В аэропорту Симферополь нетрезвый россиянин предлагал полицейским 10 тысяч рублей взятки

09:44 четверг, 11 июня 2020

Сотрудниками следственных органов Крыма возбуждено уголовное дело в отношении пассажира аэропорта Симферополь за дачу взятки сотрудникам полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть Линейного отдела полиции в Международном аэропорту Симферополь поступило сообщение о том, что в «стерильной зоне» терминала находится нетрезвый мужчина. Как выяснилось, житель Пермского края готовился к вылету из Республики Крым в Москву, однако, был не допущен к полету сотрудниками авиакомпании перевозчика в связи с подозрением на алкогольное опьянение. Правонарушителя доставили для разбирательства в линейное подразделение полиции.

В ходе беседы 39-летний мужчина предложил сотрудникам транспортной полиции взятку в размере 10 000 рублей за не привлечение его к административной ответственности.

Правоохранители зафиксировали факт взятки и передали материалы в следственные органы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.2 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в значительном размере».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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