Суд продлил меру пресечения готовившим теракт в школе керченским подросткам

Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения молодым людям, которые готовили террористический акт в одной из школ Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемых до 18 августа 2020 года, – говорится в сообщении. – На постановление может быть принесена апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения».

18 февраля текущего года сотрудники ФСБ задержали подростков 2003 и 2004 годов рождения, готовивших теракты в образовательных объектах Керчи. Дома у молодых людей были обнаружены самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и материалы для их изготовления. Следственные органы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудили в отношении задержанных уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ – подготовка террористического акта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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