Власть
Суд продлил меру пресечения готовившим теракт в школе керченским подросткам
Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения молодым людям, которые готовили террористический акт в одной из школ Керчи.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемых до 18 августа 2020 года, – говорится в сообщении. – На постановление может быть принесена апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения».
18 февраля текущего года сотрудники ФСБ задержали подростков 2003 и 2004 годов рождения, готовивших теракты в образовательных объектах Керчи. Дома у молодых людей были обнаружены самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и материалы для их изготовления. Следственные органы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудили в отношении задержанных уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ – подготовка террористического акта.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму мать избила сына кочергой, ей три года условно. Суд вынес приговор жительнице Ленинского района, которая регулярно истязала своего несовершеннолетнего сына.
В аэропорту Симферополь нетрезвый россиянин предлагал полицейским 10 тысяч рублей взятки. Сотрудниками следственных органов Крыма возбуждено уголовное дело в отношении пассажира аэропорта Симферополь за дачу взятки сотрудникам полиции.
Должностные лица попали под следствие из-за убийства ребенка в Крыму. Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики в Ленинском районе, из-за бездействия которых произошло убийство шестилетней девочки.
В Киеве сделали заявление по поводу «теракта в Крыму». Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин усматривает в «предотвращении теракта в Симферополе подготовку Москвы к военному вторжению в Херсонскую область для возобновления подачи днепровской воды на полуостров».
В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности
В Севастополе ослабили ограничения, которые действовали в городе из-за пандемии коронавируса.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Проблем с пресной водой в Крыму скоро не будет
Новые водозаборы обеспечат Симферополь дополнительными объемами пресной воды.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
9 июня
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
вчера
Больница и семейные очаги: где выявлены новые заражения в Крыму
За минувшие сутки в Крыму выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 15 – в Евпаторийской городской больнице.