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Происшествия

Спасатели сняли туриста с 50-метровой скалы на Карадаге

14:29 четверг, 11 июня 2020
Феодосия

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристу в горно-лесной местности Карадагского массива.

Пострадавший был обнаружен на крутом склоне скалы высотой порядка 50 метров, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вчера днем в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сюрюк-Кая Карадагского массива турист забрался на скалу и не может самостоятельно спуститься. Необходима помощь спасателей.

Дежурная смена Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 2 спасателей немедленно отправилась в район местонахождения пострадавшего. По прибытии на место происшествия приступили к поисково-спасательным работам, впоследствии пострадавший был обнаружен на крутом склоне скалы высотой порядка 50 метров.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК, используя альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавшего в безопасное место. В медицинской помощи турист не нуждался.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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