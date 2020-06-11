Севастополь оказался глубоко дотационным городом

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Доходы Севастополя в 2019 году составили 38 млрд 441 млн рублей, из них собственных налоговых и неналоговых доходов меньше половины — 16 млрд 875 млн рублей.

Еще 21 млрд 566 млн рублей приходится на безвозмездные поступления. Эти данные содержатся в отчете правительства города об исполнении бюджета 2019 года, который сегодня обсудила бюджетная комиссия заксобрания.

Из налогов больше всего принес Севастополю НДФЛ — на его долю приходится 8 млрд 317 млн рублей, или 49,3%. Налог на прибыль организаций пополнил казну на 1 млрд 725 млн рублей, или 10,2%, специальные налоговые режимы — на 1 млрд 597 млн рублей, или 9,5% , акцизы по подакцизным товарам — на 1 млрд 3 млн рублей, или 5,9%. Объем налоговых и неналоговых поступлений в целом по сравнению с 2018 годом вырос на 2 млрд 944 млн рублей, или на 21,1%. Заметнее всего подрос, опять же, НДФЛ — на 732 млн рублей, или на 9,7%.

На 263,6 млн рублей увеличились поступления от штрафов, санкций и возмещения ущерба. В процентном отношении рост составил аж 57,9%. Но новость вызывает смешанные чувства, так как рост связан с дальнейшим внедрением средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Если разбирать растущие доходы по видам деятельности, то наилучший прирост — на 16,1% — показывают государственное управление и обеспечение военной безопасности (в том числе — за счет роста зарплат работающих в этих сферах). Оптовая и розничная торговля «подросла» на13,9%, обрабатывающие производства — на 6,6%.

Расходы бюджета Севастополя за 2019 год составили 40 млрд 753 млн рублей — это на 5 млрд больше, чем в 2018 году, однако значительно меньше — 78,4% — запланированного.

Основными причинами неполного освоения даже тех средств Контрольно-счетная палата Севастополя называет: позднее выделение средств при длительных закупочных процедурах; низкую исполнительскую дисциплину подрядчиков и нарушение ими графиков работ; низкое качество проектно-сметной документации, которую приходится переделывать уже после выхода подрядчиков на объект.

Однако есть и другие причины. Как выяснилось, не полностью осваиваются даже средства резервного губернаторского фонда, которые, казалось бы, положено просить на неотложные нужды. Именно такой нуждой счел департамент городского хозяйства освещение Ялтинского кольца. Однако, получив деньги, передумал и решил отложить работы до 2020 года.

Львиная доля бюджетных средств приходится на социальный блок (здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и пр.). В Севастополе это 44,4% всех расходов. На капитальные вложения в объекты недвижимого имущества в 2019 году израсходовано 11 млрд 349 млн рублей, или 28% от общей суммы.

Но едва ли не главное, о чем не стоит забывать севастопольцам, — что сегодня город не обеспечивает даже самые первоочередные свои потребности. Отвечая на вопрос по этому поводу Татьяны Щербаковой, глава департамента финансов Владимир Штоп сообщил: «если ничего не строить» и не развивать, а просто содержать город в его сегодняшнем виде, требуется 25 млрд рублей.

«А наши собственные доходы — 16 млрд рублей. Вот такие цифры», — сказал он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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