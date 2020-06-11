Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции

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За 10 июня на территории Республики Крым подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц. Из общего количества выявленных случаев 11 зарегистрированы в очаге по ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница». Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции, 33 из которых завозные из-за границы, 86 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 343 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 21 случай – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период — 350 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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