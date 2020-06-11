Происшествия
Пьяный водитель пытался откупиться от полицейских в Крыму
Крымские полицейские привлекли к ответственности мужчину, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения.
Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, чтобы избежать ответственности, мужчина пытался дать взятку в размере 15 тыс рублей.
«В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в Красноперекопском районе нарядом ДПС был остановлен автомобиль Volkswagen. У водителя транспортного средства, 31-летнего мужчины, присутствовали признаки опьянения. Гражданину полицейскими было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования на установление степени опьянения на месте. Результат показал 0,58 мг/л при норме в 0,16 мг/л. То есть норму мужчина превысил в три раза», – говорится в сообщении.
При составлении административного протокола по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) гражданин выразил намерение «решить» вопрос с полицейскими.
«Вопрос решаем. 15 тысяч даю и решаем. Решаем? Давайте выйдем из машины и пообщаемся», – пытался уговорить мужчина полицейских.
Несмотря на предупреждение полицейских об уголовной ответственности за дачу взятки, мужчина, находясь в патрульном автомобиле, достал и предложил полицейским деньги. О произошедшем было незамедлительно сообщено в дежурную часть муниципального отдела, на место вызвана следственно-оперативная группа. Гражданин привлечен к административной ответственности, также материалы по факту дачи взятки должностному лицу переданы в следственные органы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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