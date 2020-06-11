Прогноз погоды в Крыму на четверг 11 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 11 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - очень высокая температура (аномально - жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - очень высокая температура (аномально - жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 77 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 22, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 85 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 87 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 81 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью около 18 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 85 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 20, в Николаевке - 18, в Севастополе - 18, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 20, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 20, в Сочи - 20, в Турции - 22, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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