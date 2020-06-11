Проблем с пресной водой в Крыму скоро не будет

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Новые водозаборы обеспечат Симферополь дополнительными объемами пресной воды.

Власти полуострова анонсировали начало сооружения Ивановского водозабора, по которому будет проходить 20 тысячам кубометров воды в сутки. Еще 25 тысяч кубометров обеспечит Вилинский водозабор.

Пожалуй, самая острая тема в Крыму – запасы пресной воды. В прошлом месяце в рамках федеральной целевой программы компания «Мегалайн» завершила работу над масштабным проектом на востоке полуострова.

Представитель компании-подрядчика Олег Попов рассказал, что было проложено 72 километра трубопровода от Керченского водохранилища через станционный блок очистки воды в сторону сел Песочное и Марьевка. Работа над проектом началась еще в 2017 году. Планировалось, что в 2019 году он будет реализован в полной мере. Но сроки пришлось перенести по независящим от «Мегалайн» обстоятельствам. Теперь новый трубопровод обеспечит водоснабжение всего Ленинского района.

Однако не все проекты полностью реализуются в Крыму, несмотря на то что на них выделяются федеральные средства. Это связано с высоким уровнем коррупции в сфере строительства. Фирмы-подрядчики погрязли в откатах. Из-за этого многие объекты долгие годы остаются недостроенными.

Представители Крымского федерального университета и севастопольская компания «Энергостальпроект» активно ищут способ добывать пресную воду из подруслового стока рек. Специалисты уверены, данный проект существенно улучшит ситуацию с водоснабжением на полуострове. Однако на его реализацию уйдет не менее двух лет, поэтому строящиеся трубопроводы так необходимы республике.

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