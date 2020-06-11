Прием пациентов в поликлиниках Крыма будут возобновлять поэтапно

Восстановление профильной деятельности медицинских организаций в Республике Крым в полном объеме, в том числе прием пациентов в поликлиниках, проводится поэтапно.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

— Министерством здравоохранения Республики Крым утвержден План мероприятий по I этапу восстановления профильной деятельности медицинских организаций в Республике Крым. Планом предусмотрены подготовительные мероприятия по возобновлению объемов оказания медицинской помощи, в том числе по приему пациентов в поликлиниках, — сказал заместитель министра.

В соответствии с Планом, к 10 июня обеспечено возобновление записи на плановый прием граждан в объемах составляющих 50% нагрузку от мощности поликлиники.

Восстановление деятельности проводится с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора РФ. Так, организовано обеспечение соблюдения воздушно-теплого режима и режима проветривания в помещениях медицинских организаций, а также приняты и запланированы другие меры с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции среди населения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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