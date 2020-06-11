Председатель СК поручил установить обстоятельства смерти крымчанина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в Крыму установить обстоятельства смерти молодого человека из Нижнегорского района в 2017 году.

Об этом сообщается на сайте СК.

«В ходе всероссийского приема граждан, проходившего в формате видеоконференцсвязи, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял супружескую пару из Республики Крым. Жители Нижнегорского района попросили главу ведомства помочь разобраться в обстоятельствах смерти их сына, – говорится в сообщении. – Александр Бастрыкин поручил в самые короткие сроки в рамках возбужденного уголовного дела установить все обстоятельства смерти молодого человека».

Крымчанин скончался в октябре 2017 года. После празднования дня рождения и нахождения в увеселительных заведениях он уехал на такси домой, но так туда и не прибыл. Спустя несколько дней его тело было обнаружено в реке. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате утопления в воде. Родители парня считают, что смерть сына носит криминальный характер.

Расследование поручено самым опытным следователям управления по особо важным делам аппарата главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю. Отмечается, что ход следствия находится на контроле председателя СК России и аппарата следуправления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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