Курортный сезон
Развитие сюжета: Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля ● В Крыму пообещали вернуть событийный туризм ● Интернет-мошенники продавали фейковые путевки в Крымские санатории ● Крымским пляжам приказали быть готовыми к приему отдыхающих до 1 июля ● Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня
После отмены самоизоляции москвичи рванут в Крым, Анапу и Сочи
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После известия о грядущей отмене самоизоляции в Москве за неделю спрос на авиабилеты вырос в полтора раза: москвичи наметили полеты на юга, в первую очередь в Крым.
К таким выводам пришли специалисты сервиса бронирования Туту.ру, проанализировав данные бронирований.
Эксперты аналитического центра сравнили информацию о бронировании авиабилетов за 2 июня, когда Москва еще не знала о послаблениях ограничений, и за 9 июня, когда уже стало известно об отмене большинства мер самоизоляции. Динамика бронирования выросла на 64%.
Лидером по направлениям полетов из Москвы стал Симферополь – туда собрались 18,2% пассажиров. На втором и третьем месте с существенным отрывом – Анапа (9,4% бронирований) и Сочи (7,3% бронирований). В топ-5 маршрутов для отдыха после самоизоляции также попали Минеральные Воды (4,9% пассажиров) и Махачкала (4,1% пассажиров).
Бронирование на остальные популярные направления – Санкт-Петербург, Уфа, Калининград, Геленджик, Краснодар – составили от 3 до 4%. При этом аналитики сообщают, что средний ценник на авиабилеты во все перечисленные города уменьшился на 25-48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявлял, что цены на отдых в Крыму вряд ли вырастут, хотя некоторые отельеры могут спекулировать на вынужденном простое и требованиях Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымским пляжам приказали быть готовыми к приему отдыхающих до 1 июля. Готовность пляжей в Республике Крым должна быть обеспечена до 1 июля.
Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня. В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.
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