После отмены самоизоляции москвичи рванут в Крым, Анапу и Сочи

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После известия о грядущей отмене самоизоляции в Москве за неделю спрос на авиабилеты вырос в полтора раза: москвичи наметили полеты на юга, в первую очередь в Крым.

К таким выводам пришли специалисты сервиса бронирования Туту.ру, проанализировав данные бронирований.

Эксперты аналитического центра сравнили информацию о бронировании авиабилетов за 2 июня, когда Москва еще не знала о послаблениях ограничений, и за 9 июня, когда уже стало известно об отмене большинства мер самоизоляции. Динамика бронирования выросла на 64%.

Лидером по направлениям полетов из Москвы стал Симферополь – туда собрались 18,2% пассажиров. На втором и третьем месте с существенным отрывом – Анапа (9,4% бронирований) и Сочи (7,3% бронирований). В топ-5 маршрутов для отдыха после самоизоляции также попали Минеральные Воды (4,9% пассажиров) и Махачкала (4,1% пассажиров).

Бронирование на остальные популярные направления – Санкт-Петербург, Уфа, Калининград, Геленджик, Краснодар – составили от 3 до 4%. При этом аналитики сообщают, что средний ценник на авиабилеты во все перечисленные города уменьшился на 25-48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявлял, что цены на отдых в Крыму вряд ли вырастут, хотя некоторые отельеры могут спекулировать на вынужденном простое и требованиях Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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