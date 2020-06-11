Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.3
воздух +22
море +21

Курортный сезон

После отмены самоизоляции москвичи рванут в Крым, Анапу и Сочи

18:41 четверг, 11 июня 2020
После отмены самоизоляции москвичи рванут в Крым, Анапу и Сочи

фото © Pixabay

После известия о грядущей отмене самоизоляции в Москве за неделю спрос на авиабилеты вырос в полтора раза: москвичи наметили полеты на юга, в первую очередь в Крым.

К таким выводам пришли специалисты сервиса бронирования Туту.ру, проанализировав данные бронирований.

Эксперты аналитического центра сравнили информацию о бронировании авиабилетов за 2 июня, когда Москва еще не знала о послаблениях ограничений, и за 9 июня, когда уже стало известно об отмене большинства мер самоизоляции. Динамика бронирования выросла на 64%.

Лидером по направлениям полетов из Москвы стал Симферополь – туда собрались 18,2% пассажиров. На втором и третьем месте с существенным отрывом – Анапа (9,4% бронирований) и Сочи (7,3% бронирований). В топ-5 маршрутов для отдыха после самоизоляции также попали Минеральные Воды (4,9% пассажиров) и Махачкала (4,1% пассажиров).

Бронирование на остальные популярные направления – Санкт-Петербург, Уфа, Калининград, Геленджик, Краснодар – составили от 3 до 4%. При этом аналитики сообщают, что средний ценник на авиабилеты во все перечисленные города уменьшился на 25-48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявлял, что цены на отдых в Крыму вряд ли вырастут, хотя некоторые отельеры могут спекулировать на вынужденном простое и требованиях Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымским пляжам приказали быть готовыми к приему отдыхающих до 1 июля. Готовность пляжей в Республике Крым должна быть обеспечена до 1 июля.

Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня. В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.

Эксперт рассказал сколько туристов приедет в Крым. До конца 2020 года Крым успеет принять до 5 млн туристов, то есть 70% от прошлогоднего показателя.

Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона. Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.

Общество
Крым накроет «черноморская депрессия»

Крым накроет «черноморская депрессия»

К Крымскому полуострову приближается «черноморская циклоническая депрессия», которая принесет в регион сильные ливни и похолодание.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности

В Севастополе разрешат работу кино и ресторанов: подробности

В Севастополе ослабили ограничения, которые действовали в городе из-за пандемии коронавируса.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

По состоянию на 11 июня в Крыму продолжают лечение 120 пациентов с коронавирусом, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации