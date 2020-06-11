Происшествия
Полицейские нашли пропавшую в Крыму маленькую девочку
Самостоятельные поиски пропавшей успехом не увенчались. Родители обратились за помощью в полицию.
Об исчезновении 7-летней жительницы Феодосии стало известно поздно вечером в среду 10 июня. Сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
«В дежурную часть ОМВД России по г.Феодосии обратился гражданин с просьбой найти его пропавшую дочь, которая ушла в обеденное время гулять и домой не вернулась. Получив приметы несовершеннолетней, на ее розыск были незамедлительно сориентированы все наружные службы полиции», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицейские обследовали район проживания несовершеннолетней, опросили родных и местных жителей. По истечению нескольких часов пропавшая была найдена на одной из улиц города.
Врио начальника подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.Феодосии майор полиции Денис Завалин и инспектор ПДН лейтенант полиции Максим Сулима нашли девочку в районе прошлого места жительства ее семьи. Пропавшая была доставлена домой и передана родителям. За время, проведенное без присмотра взрослых, никаких противоправных действий в отношении ребенка произведено не было.
Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с ребенком и родителями.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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