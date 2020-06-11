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Коронавирус в Крыму

Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

15:17 четверг, 11 июня 2020
Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

фото © pixabay.com

По состоянию на 11 июня в Крыму продолжают лечение 120 пациентов с коронавирусом, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.

«120 человек продолжают лечение, за сутки выписаны 12 пациентов. Восемь находятся в тяжелом состоянии, из них семь – в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7 и один – в реанимации Евпаторийской горбольницы. Из этих пациентов один находится на инвазивной искусственной вентиляции легких, два – на неинвазивной ИВЛ, пять – на кислородной поддержке», – рассказал Лясковский.

94 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, 18 человек – в удовлетворительном состоянии.

Всего под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2907 человек, в том числе под динамическим наблюдением на дому – 1715 граждан. В стационарах находятся 222 человека.

Также на лечении в стационарах находятся 177 пациентов с внебольничной пневмонией, 12 из них – в тяжелом состоянии. 

В обсерваторах региона пребывают 970 человек. 

Как сообщалось ранее, за За 10 июня в Республике Крым подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Всего же с начала пандемии число инфицированных достигло 483. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции. За 10 июня на территории Республики Крым подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.

В обсерваторы Крыма направили еще 68 человек с Украины и из аэропорта. Специалисты Роспотребнадзора за последние сутки направили в обсерваторы Крыма 42 человека, прибывших на полуостров с территории материковой Украины, и 26 человек, прилетевших самолетом.

Коронавирус замер: оперативная сводка по Севастополю. По состоянию на утро 10 июня новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.

Одна скончалась, семеро в тяжелом состоянии: сводка по COVID в Крыму. В Симферополе скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией и вызванной ею пневмонией.

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