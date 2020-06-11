Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Компания-перевозчик открывает продажи билетов в Крым по новым маршрутам ● Прием пациентов в поликлиниках Крыма будут возобновлять поэтапно ● Резкий рост: в Крыму 25 новых случаев коронавирусной инфекции ● Аксенов еще раз разъяснил что имел в виду в указе об отмене режима повышенной готовности ● Пострадавшему от пандемии бизнесу в Крыму пообещали четыре млрд рублей
Несколько человек в реанимации: в Крыму рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
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По состоянию на 11 июня в Крыму продолжают лечение 120 пациентов с коронавирусом, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
«120 человек продолжают лечение, за сутки выписаны 12 пациентов. Восемь находятся в тяжелом состоянии, из них семь – в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7 и один – в реанимации Евпаторийской горбольницы. Из этих пациентов один находится на инвазивной искусственной вентиляции легких, два – на неинвазивной ИВЛ, пять – на кислородной поддержке», – рассказал Лясковский.
94 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, 18 человек – в удовлетворительном состоянии.
Всего под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2907 человек, в том числе под динамическим наблюдением на дому – 1715 граждан. В стационарах находятся 222 человека.
Также на лечении в стационарах находятся 177 пациентов с внебольничной пневмонией, 12 из них – в тяжелом состоянии.
В обсерваторах региона пребывают 970 человек.
Как сообщалось ранее, за За 10 июня в Республике Крым подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Всего же с начала пандемии число инфицированных достигло 483.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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