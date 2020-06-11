Происшествия
Неизвестный «заминировал» пляж в Севастополе снарядами
фото © Форпост
Разложенный на солнцепеке взрывоопасный «натюрморт» обнаружили очевидцы.
Не менее 7 ржавых боеприпасов, в том числе два снаряда калибра 75 мм были обнаружены сегодня на пляже в поселке Кача под Севастополем. Об этом ForPost сообщается в группе «В Крым» в соцести.
«Какой-то дятел вытащил снаряды на пляж. Те, что справа, — в диаметре 75 мм, реально не смешно», — описал увиденное очевидец.
Особо стоит отметить, что снаряды лежат, судя по всему, уже продолжительное время, понемногу прогреваясь под июньским солнцем.
По его словам, о находке были проинформированы МЧС и МВД по Севастополю.
В тексте использованы материалы: Форпост
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