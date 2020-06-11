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Общество

На Крым идет шторм с градом, шквалом, грозами

15:29 четверг, 11 июня 2020
На Крым идет шторм с градом, шквалом, грозами

фото © Новости Крыма

В ближайшие двое суток в Крыму ожидается ухудшение погоды, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По информации регионального гидрометцентра, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 12-13 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер скоростью 20-25 м/с.

Спасатели предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, обрыв линий и обрушение рекламных конструкций.

Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая спрогнозировала изменения погоды на полуострове в конце недели. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму четвертый день подряд фиксируют рекордную аномальную жару. Абсолютный температурный рекорд в Симферополе регистрируется четвертый день подряд.

Прогноз погоды в Крыму на среду 10 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 июня.

Температурные рекорды зафиксировали в Крыму в выходные. Три температурных рекорда были побиты в Республике Крым за минувшие выходные. Самая высокая для этого периода температура была зафиксирована 8 июня, она поднялась выше 34 градусов тепла.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 9 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 9 июня.

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